Nie milkną echa po niedzielnym występie Dagmary Kaźmierskiej w "TzG", za który ostro została skrytykowana. Nie oszczędzili jej jurorzy i widzowie, ale nikt nie przypuszczał, że oliwy do ognia doleje nawet była przyjaciółka celebrytki. Jej słowa wywołały ogromne poruszenie, a teraz całą sytuację skomentowała Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba ostro o Edzie po jej wypowiedzi nt. Dagmary Kaźmierskiej

14. edycja "Tańca z gwiazdami" budzi emocje, jak chyba jeszcze żadna. Od samego początku skład uczestników odbijał się sporym echem, ale dopiero po pierwszym odcinku ruszyła prawdziwa lawina. Niezmiennie co tydzień ostro krytykowana jest Dagmara Kaźmierska, która nie najlepiej radzi sobie w prezentowanych choreografiach. Choć z uwagi na jej problemy z nogami zdawało się być to do przewidzenia, widzowie są wściekli, że udało się jej zajść tak daleko i co niedzielę grzmią, że to właśnie ona powinna odpaść.

Na zdj.: Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA AKPA

Co więcej, od samego początku to szczególnie Iwona Pavlović nie oszczędza Dagmary, wytykając jej każdy błąd. Po minionym odcinku natomiast stało się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał - Edzia z "Królowych życia" ostro skomentowała występ Kaźmierskiej, doszukując się ustawki! Jej słowa wywołały ogromne zamieszanie, przede wszystkim z uwagi na fakt, że kobiety przecież przyjaźniły się przez wiele lat. Sama Dagmara nie ukrywała, że ta sytuacja mocno ją zaskoczyła.

Zachowanie Edzi prędko zostało ocenione nie tylko przez internautów, ale i twarze show-biznesu. Głos zabrała także inna gwiazda TTV, Sylwia Bomba, zostawiając komentarz pod postem portalu Pudelek, w którym ten informuje o całym zajściu. Bohaterka "Gogglebox" nie oszczędziła ex przyjaciółki Kaźmierskiej.

Pokazała swoją prawdziwą twarz - skwitowała krótko na profilu Pudelka.

Sylwia Bomba komentuje zachowanie Edzi Instagram@pudelek_pl

Odbiorcy tłumnie stanęli po stronie Sylwii, zostawiając pod jej wpisem przeszło pół tysiąca polubień! Niektórzy pisali również:

Ma Pani rację, pokazała kim jest. Wstyd, kobieta kobiecie i to tyle przeszły razem kiedyś... wstyd, jak tak można

Fałszywa ex przyjaciółka, gardzę takimi osobami

Dokładnie tak

Myślicie, że Edzi i Dagmarze uda się jeszcze dojść do porozumienia?

Edzia, Dagmara Kaźmierska Instagram@ queen_of_life_77