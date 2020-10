Sylwester Wilk znów w "Tańcu z Gwiazdami"! Jak radził sobie po powrocie na salę treningową? 

Jak Sylwester Wilk radził sobie na treningach po kilku tygodniach przerwy? Czy zachwyco swoim tańcem w najnowszym odcinku show Polsatu? Niepełnosprawny sportowiec tydzień temu podjął decyzję o powrocie do "Tańca z Gwiazdami". Po tym, jak z programu- z powodu kwarantanny- odeszli Bogdan Kalus i Lenka Klimentova producenci ogłosili, że w następnym odcinku ich miejsce zajmą właśnie Sylwester Wilki i Hanna Żudziewicz. Jak przygotowania Sylwestra Wilka do dzisiejszego występu ocenia jego taneczna partnerka?

Sylwester Wilk ze względu na poważną kontuzję zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" już kilka tygodni temu, a kiedy producenci programu zaproponowali mu powrót do show musiał zapytać o pozwolenie swoich lekarzy.

Sylwester Wilk nie ukrywa jednak, że oprócz zgody lekarza potrzebna była zgoda jego partnerki. Sportowiec przyjął propozycję powrotu do "Tańca z Gwiazdami" dopiero po rozmowie z ukochaną. A jak radzi sobie na treningach? Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz trenują od 10 października, ale kilkutygodniowa przerwa niestety zrobiła swoje. Taneczna partnerka Sylwestra jest jednak pod wrażeniem jego zaangażowania.

To, co mnie najbardziej cieszy, to że Sylwester tęsknił za tańcem! – mówi Hania Żudziewicz. – Pamiętam, że jak przyszedł do programu, wstydził się zatańczyć choćby dwa kroki, a teraz cały czas tańczy. Sylwek zakochał się w tańcu!