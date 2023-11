Nie milkną echa głośnej afery "Pandora Gate", która wstrząsnęła niemal całą Polską. Przed kilka tygodni na jaw wychodziły zaskakujące fakty na temat nielegalnych czynów, których mieli dopuścić się polscy influencerzy i YouTuberzy z ogromnymi zasięgami. Nie ulega wątpliwości, że spiritus movens całej sytuacji był Sylwester Wardęga. Teraz Wardęga poinformował o kolejnym doniesieniu do prokuratury. Tym razem chodzi o gwiazdora "Top Model".

Nie da się ukryć, że afera "Pandora Gate" odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Na szerokie grono youtuberów i influencerów została rzucona cień w oczach milionów odbiorców. W kontekście Pandora Gate doszło nawet do zatrzymań, o czym z pewnością pamiętają fani Stuarta Burtona, znanego jako Stuu. Choć od początku ujawnienia szokujących faktów w sprawie "Pandora Gate" mijają kolejne tygodnie, Sylwester Wardęga, który zapoczątkował falę demaskacji znanych osobistości polskiego YouTube, wydaje się nie odpuszczać. Tym razem poinformował fanów, że złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące kolejnego YouTubera, który miał dopuścić się czynów związanych z pedofilią.

Teraz okazuje się, że do prokuratury wpłynął kolejny akt oskarżenia dotyczący "Pandora Gate". Tym razem, jak podaje Sylwester Wardęga na Instastories, ma chodzić o znanego z programu TVN "Top Model" Michała Gały. Jak podkreśla Wardęga, sprawa jest obecnie w toku, dlatego wcześniej nie poruszał tej kwestii w sieci.

Wielu z was się zastanawiało, czemu ja na live'ach albo Konopskyy nie poruszyliśmy sprawy influencera Michała G. Chodziło o to, że prokuratura prowadziła już postępowanie w tej sprawie i czekaliśmy po prostu aż zakończy swoje czynności i przygotuje akt oskarżenia. Taki akt już powstał, został przesłany kilka dni temu do sądu

- przekazał Sylwester Wardęga.