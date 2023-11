5 z 6

Kolejną kandydatką jest uśmiechnięta i pełna energii blondynka. Życie zdążyło ją już jednak bardzo doświadczyć. Po tragicznej śmierci mamy, kiedy miała 10 lat, była wychowywana wraz z rodzeństwem jedynie przez ojca. Tacie dedykuje swój udział w programie. W szkole doświadczyła prześladowania ze strony rówieśników, właśnie ze względu na swój wygląd.

Pojawi się również historia, która wydaje się niemożliwa, gdy myślimy o osobach w rozmiarze plus. Dziewczyna jest szkalowana z powodu wagi. Zaczyna się odchudzać. Waży zaledwie 40 kilogramów! Cudem odzyskuje zdrowie i siłę dzięki rodzicom. Postanawia przestać przejmować się swoją wagą i zacząć normalnie żyć, nawet będąc plus size. Swoim udziałem w programie chce pokazać do czego może doprowadzić dyskryminowanie osób o większym rozmiarze.

To jedynie kilka historii uczestniczek, które poza marzeniem o zostaniu #Supermodelką Plus Size, chcą też być po prostu szczęśliwe robiąc to, co kochają, a często też zmienić świat. Pragną pokazać, że dyskryminacja to negatywne i niszczące zjawisko. Zamierzają udowodnić, ze kobiety w każdym rozmiarze mogą być piękne, jeśli tylko dbają o siebie, mają wokół życzliwych ludzi i robią to, co kochają.