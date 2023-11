Już wkrótce pojawi się program, który wyłoni pierwszą polską #Supermodelkę Plus Size. W jury zasiądzie między innymi Ewa Zakrzewska – stylistka oraz najpopularniejsza polska modelka plus size. Na co stawia i kogo szuka Ewa Zakrzewska w nowym programie Polsatu „#Supermodelka Plus Size”?

Reklama

Szukam supermodelki, która spełni oczekiwania branży, które nie są małe. Odpowiedni wzrost, uroda, kształty proporcjonalne, no i wdzięk – zdradza Ewa Zakrzewska.

Zobacz: Ewa Minge pierwszy raz pokazała męża. Kim jest? Nie jest to milioner Zuri Mesica! ZDJĘCIE

A jakich rad udzieli uczestniczkom jurorka?

- Ty masz być: kobieca, subtelna, piękna!

- Jesteś śliczna. Żadna maciora!

Premiera programu „#Supermodelka Plus Size” - 6 września, godzina 20:35 na antenie Polsatu. Tymczasem zobaczcie zwiastun, w którym widać niektóre uczestniczki!



Reklama

Zobacz: W show "Supermodelka Plus Size" wystąpią m.in. gwiazdor "Pierwszej Miłości" i znany tancerz! Kiedy premiera?