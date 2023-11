Anna Lewandowska swoją miłość do mody przekłada również na ukochaną córeczkę - Klarę - szczególnie, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie bez przyczyny mówi się, że Klara Lewandowska to jedno z najbardziej stylowych dzieci polskiego show-biznesu! Jeśli podobają ci się jej ubranka, spójrz poniżej i zainspiruj się jej ślicznymi sukienkami, które idealnie sprawdzą się podczas rodzinnych spotkań w święta - np. w Wigilię, czy w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. My zakochaliśmy się w sukienkach ze skrzydełkami!

Klara Lewandowska ma dwie sukienki ze skrzydełkami marki Mirtillo. Cena każdej z nich to 139 złotych. Uwaga! Te skrzydełka można odpiąć!

Jeśli twoja córeczka jest miłośniczką klasycznego stylu, pomyśl o falbaniastej beżowej sukience ;)

Jeśli jednak chcesz postawić na typowo świąteczne ubranka, skuś się na ubranka z reniferami.