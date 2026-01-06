Marta Manowska, prowadząca program „Rolnik szuka żony” od lat zachwyca widzów TVP nie tylko swoją empatią i wyjątkowym podejciem do uczestników randkowych programów, ale i swoim wyglądem. Prowadząca wyróżnia się eleganckim stylem, który łączy naturalność, elegancję i zawsze jest dostosowany do okazji.

Sukienka Marty Manowskiej z finału ostatniej edycji "Rolnika" była nieustannie komplementowana, a w komentarzach nie brakowało pytań o markę tej wyjątkowej kreacji. Teraz możecie upolować prawdziwą perełkę w ideantycznym stylu i to poniżej 100 zł.

Sukienka Marty Manowskiej w kolorze "deep wine"

Styl Marty Manowskiej to zdecydowanie klasyka z nutką nowoczesnego twistu. Gwiazda Telewizji Polskiej, która ogromną popularność zdobyła za sprawą programu "Rolnik szuka żony", niezmiennie budzi sympatię i zachwyca swoim stylem. Marta Manowska najczęściej wybiera proste, kobiece fasony, stonowane kolory i delikatne wzory. Unika przesady, a jej stylizacje są estetyczne i dopasowane do okazji.

W finale 12. edycji "Rolnik szuka żony" prowadząca zachwyciła w długiej, dopasowanej sukni w kolorze czerwonego wina z subtelnymi dodatkami. To propozycja od marki Simona Corsellini i ten model kosztuje 800 zł. To niemały wydatek, ale jeśli marzycie o kreacji w stylu Marty Manowskiej, to jest świetna wiadomość, bo na wyprzedażach znalazło się kilka perełek w podobnym stylu i co najważniejsze... żadna z nich nie zrujnuje Waszego portfela.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Sukienki w stylu Marty Manowskiej dostępne w sieciówkach

"Deep wine" to kolor, który niezmiennie kojarzy się z klasą, a w tym sozonie gra pierwsze skrzypce. Długie sukienki w tej tonacji wyglądają romantycznie i oszałamiająco, a to idealnie, jeśli chcemy stworzyć stylizację zapadającą w pamięć.

Długie sukienki w odcienku głębokiego wina to propozycja, która łączy elegancję, głębię barwy i w wyjątkowy sposób akcentuje kobiecość. Ten odcień bordowego, bogaty i zmysłowy, świetnie sprawdza się zarówno wieczorem, jak i przy bardziej oficjalnych okazjach. Z sukienką w stylu Marty Manowskiej z pewnością uda się zachwycić podczas każdego wyjścią, a ta kreacja z Zary za 99 zł to idealna propozycja. Ten model właśnie trafił na wyprzedaż.

Zobacz także:

mat. prasowe

Bordowa sukienka z Mohito za 59 zł

Kolejny ciekawy model sukienki w kolorze "deep wine" znajdziecie też w Mohito. Ozdobne wiązanie przy dekoldzie, dodaje temu modelowi seksownego wyglądu. Ta sukienka idealnie sprawdzi się do szpilek, kozaków na obcasie czy botków. Co ważne, teraz tę perefłkę kupicie za 59 zł w Mohito.

mat. prasowe

Jeśli wolicie bardziej minimalistyczne opcjee, to w Reserved czeka perfekcyjna kreacja za jedyne 89 zł. Ten model założycie zarówno do puchówki, jak i do płaszcza. Macie już sukienkę w kolorze "deep wine" w swojej szafie". Jeśli nie, to pora to zmienić!