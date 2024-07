Joanna Przetakiewicz to nie tylko jedna z najlepiej ubranych Polek, ale przede wszystkim prężna bizneswomen, która ze swoją marką La Mania odnosi sukcesy na całym świecie. Ostatnio Przetakiewicz podarowała sukienkę Beyonce, tuż przed koncertem gwiazdy w Warszawie. Przypomnijmy: Drogi prezent od Przetakiewicz jest już w garderobie Beyonce

Okazuje się, że prezent nie tylko trafił do garderoby amerykańskiej gwiazdy, ale kreacja podarowana Beyonce bardzo się jej spodobała! Joanna Przetakiewicz w rozmowie z AfterParty.pl zdradziła kulisy całego przedsięwzięcia:



Paczka trafiła do Beyonce. Musiałam o to bardzo walczyć, ponieważ agencja ochrony, która przyjechała z nią ze Stanów była szalenie restrykcyjna i obawiali się tysiąca różnych rzeczy. W końcu poświadczyło za mnie kilka osób, w tym również znajomi z zagranicy, więc musiałam uruchomić wiele kontaktów i wreszcie się udało, choć trwało to dość długo.