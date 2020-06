Trendy na lato 2020. Sukienka boho z Lidla za 39 złotych to hit! Idealnie pasuje do jeszcze tańszych klapków

Styl boho już od wielu lat króluje w letnich stylizacjach. W tym sezonie nosimy nie tylko sukienki w tym stylu, ale jest on hitem również we wnętrzach. Okazuje się, że letnie sukienki i ubrania w stylu boho są dostępne w Lidlu! Do wyboru mamy różne długości i kroje, a co najważniejsze cena krótkich sukienek to jedynie 39 zł. Jeśli jesteś fanką boho i uwielbiasz wzór paisley, który podbił już świat mody i pokochała go m.in. Stella McCartney, Jil Sander czy Emilio Pucci, koniecznie zobacz modele sukienek dostępne od 15 czerwca w popularnym dyskoncie! Niektóre modele prezentują się niczym kreacje ze światowych wybiegów!

Lidl stawia na najmodniejszy styl boho! Całą stylizację kupicie za 78 zł!

Sukienka to niezbędny element letniej stylizacji. Wystarczy, że założymy do niej odpowiednie buty i mamy gotowy letni look. Teraz w Lidlu prawdziwa gratka dla fanek stylu boho. W popularnym sklepie kupimy nie tylko sukienki o długości mini i maxi, ale też topy, szorty i spódnice. Ceny ubrań zaczynają się od 19 zł i są dostępne zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online.

Naszą uwagę przyciągnęła niebieska sukienka z wzorem paisley, która kosztuje 39 zł. To idealna propozycja na co dzień i nie może zabraknąć jej w wakacyjnej walizce. Sukienkę możemy uzupełnić o sandałki lub klapki z Lidla, które idealnie do niej pasują i mamy gotową stylizację za 78 zł!

Sami spójrzcie!

Krótka sukienka boho Lidl 39 zł to hit na lato 2020. Wystarczy, że założymy do niej odpowiednie sandały czy klapki i mamy gotowy letni look.

Mat. prasowe

W Lidlu kupimy też modne buty na lato, a co najważniejsze kosztują jedynie 39 zł.

Mat. prasowe

W kolekcji boho dostępnej w Lidlu do wyboru mamy też długie modele sukienek ze wzorem paisley, który uwielbia księżna Kate. Te widoczne ze na zdjęciu kupimy za 69 zł.