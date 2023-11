1 z 5

Ania i Robert Lewandowscy pojawili się na ślubie Ani Korcz i Piotra Kalitowskiego. Nie da się ukryć, że poza panną młodą, to właśnie Anna Lewandowska budziła największe emocje i zwracała na siebie uwagę. A wszystko to za sprawą kreacji, którą wybrała na ślub przyjaciółki. Sukienka była granatowa i koronkowa, z elementami przezroczystości. Podkreślała figurę trenerki i... prezentowała jej biustonosz! Nie każda kobieta odważyłaby się założyć taką kreację, a tym bardziej na ślub. Nic więc dziwnego, że sukienka wzbudziła kontrowersje. Co ciekawe, to nie było pierwszy raz, gdy Ania Lewandowska miała ją na sobie! Gdzie jeszcze pokazała się w tej kreacji?

Znamy też jej markę i cenę!

