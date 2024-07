Coroczne nagrody Hollywood Style Awards 2011 w Los Angeles, to zawsze świetna okazja by zobaczyć gwiazdy w ich najlepszych wydaniach, a raczej kreacjach.

Stylowe celebrytki stąpały po czerwonym dywanie w kreacjach słynnych projektantów. Kristin Davis znana głównie z serialu „Seks w Wielkim mieście” założyła czerwoną suknię Azarro. Ciekawostką jest to, że pochodzi ona z kolekcji sprzed kilku lub kilkunastu sezonów, więc zaliczana jest do stylu vintage.



Mandy Moore założyła czarną, koronkową sukienkę Temperly London.

Brytyjska aktorka Andrea Riseborough, znana przede wszystkim z najnowszego filmu Madonny „W.E.” wybrała śliczną różnową sukienkę od Dolce & Gabbana.



Selma Blair – podobnie do Kristin Davis miała na sobie vintage’ową suknię Jamesa Galarosa.



