W czwartek wieczorem w Warszawie odbyła się uroczysta premiera książki "Partnerstwo". Na premierze pojawiły się dwie gwiazdy TVN: Martyna Wojciechowska i Małgorzata Rozenek. Która z pań zachwyciła swoją stylizacją?

Małgorzata Rozenek w najmodniejszym kolorze sezonu

Małgorzata Rozenek już od lat jest związana z show-biznesem i dziś należy do grona największych gwiazd TVN. Każde jej wyjście na oficjalną imprezę jest szeroko komentowane, a jej stylizacje zawsze wzbudzają ogromne emocje. Żona Radosława Majdana zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko na czerwonym dywanie, ale i na co dzień. Ostatnio paparazzi "przyłapali" ją na ulicach Warszawy. Małgorzata Rozenek pokazała się wówczas z zegarkiem za 53 tysiące i jeszcze droższą torebką. Teraz z kolei możemy zobaczyć, jak prezentowała się na premierze książki "Partnerstwo".

Małgorzata Rozenek postawiła na najmodniejszy kolor sezonu czyli brąz. Gwiazda TVN pokazała się w brązowym kombinezonie z paskiem, który podkreślił jej szczupłą talię. Rozenek na imprezie pozowała u boku męża.

Martyna Wojciechowska błyszczała w czerwieni

Na premierze błyszczała nie tylko Małgorzata Rozenek. Na ściance zjawiła się również Martyna Wojciechowska, która skradła show w czerwonym komplecie połączonym z jasną koszulą. Stylizację gwiazdy TVN uzupełniły klasyczne czarne szpilki z efektowną ozdobą.

Tylko spójrzcie na zdjęcia z premiery książki. Która gwiazda, Małgorzata Rozenek czy Martyna Wojciechowska wybrały fajniejszą stylizację? My nie potrafimy zdecydować.

Stylowa Małgorzata Rozenek i elegancka Martyna Wojciechowska błyszczały na ściance Fot. Gałązka/AKPA

