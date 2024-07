Akcję Banków Żywności SOS prezydent Duda nazwał “jednym z najpiękniejszych dzieł Jacka Kuronia”. Działacz opozycji a potem wrażliwy na losy biednych minister pracy i polityki społecznej był pomysłodawcą akcji.

Trzeba go tutaj wspomnieć, bo to on do Polski sprowadził pomysł, stworzony w Stanach Zjednoczonych i tę akcję tutaj rozpoczął. Wierzę, że gdzieś tutaj nad tą salą, się unosi, że jest dumny z państwa - mówił prezydent.