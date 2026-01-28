25 stycznia 2026 roku, podczas obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Wilnie, Marta Nawrocka - pierwsza dama Polski - zaprezentowała stylizację, która spotkała się z krytyką. Dorota Goldpoint, stylistka Agaty Dudy, oceniła ubiór Nawrockiej jako nieodpowiedni i niezgodny z zasadami protokołu dyplomatycznego.

Stylistka szczególnie negatywnie oceniła fason spódnicy, którą założyła Marta Nawrocka. Jej zdaniem nieregularna linia oraz doszyta falbana zaburzały proporcje sylwetki, powodując wizualną niespójność całego stroju. Mimo że kolor stylizacji oraz żakiet uznała za trafione, to według Goldpoint całość została osłabiona przez nieodpowiedni dół.

Marta Nawrocka spotkała się z pierwszymi damami Litwy i Ukrainy

W Wilnie spotkali się prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. W wydarzeniu towarzyszyły im pierwsze damy, które wspólnie zapozowały do oficjalnych zdjęć. To właśnie wtedy Marta Nawrocka zaprezentowała omawianą stylizację, która wywołała wiele komentarzy. Zdaniem ekspertki, takie wydarzenia wymagają przestrzegania jasno określonych zasad ubioru, a strój pierwszej damy Polski nie spełnił tych wymagań.

Stylistka skrytykowała kreację Marty Nawrockiej

Według Doroty Goldpoint, najwięcej zastrzeżeń budziła właśnie spódnica o nieregularnym fasonie z doszytą falbaną. Element ten miał, jej zdaniem, negatywny wpływ na proporcje sylwetki, wprowadzał dysharmonię między górą a dołem stylizacji i osłabiał elegancję całości.

Stylistka podkreśliła, że strój reprezentacyjny podczas wydarzeń państwowych powinien być zgodny z protokołem dyplomatycznym. Oznacza to konieczność zachowania umiaru, klarowności formy oraz szacunku wobec rangi wydarzenia. Zalecana jest spódnica sięgająca przynajmniej kolan oraz prosty fason pozbawiony zbędnych dekoracji.

Najwięcej zastrzeżeń budzi stylizacja pierwszej damy Polski. Bardzo trafnie dobrany kolor oraz żakiet, który wcześniej doskonale funkcjonował w zestawieniu ze spodniami, straciły na sile wyrazu przez wybór spódnicy o nieregularnym fasonie z doszytą falbanką. Taki element zaburza proporcje sylwetki i wprowadza stylistyczną niespójność między górą a dołem stroju oceniła Goldpoint w rozmowie z Plejadą.

Warto przypomnieć, że głośno było również o stylizacji, którą Marta Nawrocka wybrała na uroczystym spotkaniu w Belwederze. Wówczas to para prezydencka Litwy przyjechała do Warszawy.

Udane wybory pierwszy dam Litwy i Ukrainy

W przeciwieństwie do Marty Nawrockiej, pozytywnie zostały ocenione stylizacje pierwszych dam Litwy i Ukrainy. Diana Nausėdienė, żona prezydenta Litwy, wybrała klasyczną długość spódnicy, zachowując odpowiednie proporcje oraz spójność kolorystyczną. Stylizacja ta została uznana przez Dorotę Goldpoint za przykład elegancji i zgodności z etykietą.

Spełnia (stylizacja - przyp. red.) wszystkie podstawowe założenia protokołu. Klasyczna długość spódnicy, doskonałe proporcje sylwetki oraz spójność formy i koloru tworzą wyważoną, elegancką całość. stwierdziła Goldpoint.

Również Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy, otrzymała pochwałę za swój czarny monolook, który - według stylistki - doskonale oddawał powagę sytuacji i symbolizował solidarność w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego.

Stylizacja pierwszej damy Ukrainy oparta na czarnym monolooku również pozostaje zgodna z zasadami protokolarnej poprawności. W kontekście trwającej wojny i narodowych tragedii czerń pełni funkcję czytelnego symbolu powagi, żałoby i solidarności dodała stylistka.

Marta Nawrocka skrytykowana za nietrafioną stylizację w Wilnie PETRAS MALUKAS/AFP/East News

