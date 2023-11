Sting i Shaggy swoimi hitami "Don't Make Me Wait" i "Waiting For a Break Of Day" udowadniają, że niespodziewane muzyczne duety mogą zaowocować ogromnym sukcesem. Jak doszło do ich współpracy? Czy w ogóle się lubią? Dlaczego można myśleć, że ich kolaboracja była "zapisana w gwiazdach"? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego wywiadu ze Stingiem i Shaggy'm!

Reklama

Zobacz także: Sting i Shaggy oceniają Kamila Bednarka!

Zobacz także: Sting pokazał światu Sławomira! I to przez przypadek?

Tytuł płyty Stinga i Shaggy'ego to "44/876" - numery kierunkowe Wielkiej Brytanii i Jamajki.

Czy Sting i Shaggy w ogóle się lubią?