Legendarny rockman, lider kultowej grupy "The Police" Sting i znany z takich klimatów jak "Boombastic" Shaggy. Wielu zastanawiało się, co mają wspólnego. Jak się jednak okazało - bardzo dużo! Do tego stopnia, że razem zdobyli Grammy! Już wkrótce znów będą gościć w naszym kraju! W ramach trasy koncertowej "44/876" wystąpią 17 listopada w Łodzi i 19 listopada w Gdańsku. Dzień później - 20 listopada, Sting i Shaggy wystąpią na 10. gali "Viva! Photo Awards"!

Ich koncerty to prawdziwa gratka dla fanów, i to różnej muzyki. Panowie łączą bowią style, mieszają gatunki, a wszystko to na najwyższym poziomie. Poza świetnymi kawałkami z płyty „44/876” możemy usłyszeć również największe hity Stinga („Every Breath You Take”, „Englishman In New York”, czy „Message In A Bottle”) i Shaggy'ego (prócz „Boombastic” również „Angel”, czy „It Wasn’t Me”) w nowych aranżach.

Przekonani? Jeśli nie - posłuchajcie ich wspólnego hitu „Don't Make Me Wait”:

Piosenka tak bardzo przypadła do gustu sluchaczom, że zadebiutowała na... 1. miejscu na liście cyfrowych utworów reggae na słynnej liście Billboard.

Czym jest konkurs VIVA! Photo Awards?

Od 10 lat jury, w skład którego wchodziły takie sławy jak Ryszard Horowitz, Anja Rubik, Tomasz Gudzowaty, czy Chris Niedenthal, nagradza laureatów w kilku kategoriach statuetkami oraz nagrodami finansowymi.

Jak wziąć udział w konkursie VIVA! Photo Awards 2018? Szczegóły znajdziecie na stronie >>> TUTAJ. Prace należy przesłać do dnia 9 listopada 2018 roku. Ogłoszenie wyników - przed galą, która odbędzie się 20 listopada. Uwaga, nagrodzone prace trafią na łamy magazynu VIVA!