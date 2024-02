Dagmara Kaźmierska będzie czarnym koniem nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Celebrytka nie ukrywa, że obawia się pierwszego treningu, a wszystko przez jej problemy z nogami. Dagmara Kaźmierska zdradziła dla Party.pl, jak jej syn zareagował na decyzję o udziale w "Tańcu z gwiazdami"? Conan martwi się o mamę.

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że jest "silną babką" i poradzi sobie w programie "Taniec z gwiazdami". Była uczestniczka "Królowych życia" w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, że wcześniej otrzymywała już propozycje udziału w tanecznym show, ale dopiero teraz zdecydowała się ostatecznie ją przyjąć. Wcześniej o odmowie decydowały względy zdrowotne:

Nowa gwiazda Polsatu dodaje, że początkowo była zachwycona propozycją udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale nie ukrywa, że potem zaczęła martwić się o problemy z nogami, na które cierpi od lat. Ostatecznie podjęła ryzyko i zdecydowała się wziąć udział w tanecznym hicie.

Pierwsza myśl była taka: Wow, pójdę, a dopiero potem przyszła refleksja, że przecież ja mam z nogami problem. No, ale dobrze. W życiu trzeba wszystkiego spróbować, no i jestem! Jak długo będę, to będę.

dodała była gwiazda 'Królowych życia'.