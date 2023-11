1 z 3

Po dwóch latach przerwy wracasz do „Tańca z gwiazdami”. Co cię do tego skłoniło?

Nigdy nie powiedziałem, że kończę swoją telewizyjną przygodę z tańcem. Z prostego powodu: nauczyłem się, by nie zamykać za sobą drzwi na zawsze. Czułem, że potrzebuję przerwy, by rozwijać inne pasje, zastanowić się, co dalej. Teraz przyszedł moment, że znów chciałem poczuć ten ogień i pasję, jaką daje taniec. Na parkiecie jestem choreografem, reżyserem i nauczycielem. Czasami też psychologiem, opiekunem. Żadna szkoła nie daje takiego doświadczenia! Przez ostatnie dwa lata mocno eksperymentowałem. Próbowałem się w nowych rolach, podjąłem wiele kluczowych decyzji. Poświęciłem się muzyce, występom, sztuce. Teraz będę mógł połączyć te wszystkie doświadczenia. Nie ukrywam, że zatęskniłem za ekipą „Tańca z gwiazdami”, publicznością. Mam nadzieję, że razem z moją partnerką znów przeżyjemy fajną przygodę.

Agnieszka Radwańska powinna się cieszyć, że trafiła właśnie na ciebie. Podobno masz cudowną moc otwierania kobiet!

Nie wiem, które z nas powinno się cieszyć bardziej (śmiech). Do tej pory miałem szczęście trafiać na wyjątkowe kobiety, które zaczynały przygodę z tańcem często w przełomowych momentach swojego życia. Agnieszka właśnie zakończyła karierę sportową, jest otwarta na nowe wyzwania.

Postawisz jej wysoko poprzeczkę?

Aga rywalizację ma we krwi, więc półśrodki jej nie interesują. Na parkiecie zawsze staram się wczuć w emocje partnerki i do niczego jej nie zmuszać, bo nie o to w tańcu chodzi. Mogę zdradzić ci jeszcze jeden sekret: to wcale nie dzięki mnie kobiety odkrywają siebie z zupełnie innej strony. To zasługa tańca!

