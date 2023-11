Reklama

Kto powinien zagrać w ekranizacji bestsellerowych książek Blanki Lipińskiej „365 dni” i „Ten dzień” (zobacz pikantne fragmenty!)?. Ich główny bohater jest Włochem, więc może pasowałby tu znany świetnie polskim widzom, roztańczony Włoch Stefano Terrazzino?

Co sądzi o nim autorka hitowych książek, porównywanych za sprawą odważnego podejścia do erotyki do serii książek o Greyu? Jak wyznała przed kamerą Party.pl ma kandydatkę do głównej roli kobiecej… Domyślacie się kogo?

Zobaczcie nasze wideo!

Stefano Terrazzino mógłby znaleźć się w obsadzie filmu?

M. Zawada

Książki Blanki są bestsellerami:

Reklama

A oto i sama autorka: