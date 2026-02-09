Steczkowska wprost o współpracy ze Skolimem. Taki jest naprawdę
Justyna Steczkowska oficjalnie potwierdziła, że jest w trakcie nagrywania nowego utworu razem ze Skolimem. Wiadomość ta zaskoczyła fanów polskiej muzyki, którzy już nie mogą doczekać się duetu. Teraz wokalistka zdradziła, jaki naprawdę jest gwiazdor.
Justyna Steczkowska nie ustaje w rozwoju swojej kariery. Jakiś czas temu media obiegła informacja o współpracy wokalistki ze Skolimem. Teraz gwiazda odsłoniła kulisy ich muzycznych działań i zdradziła, jak pracowało jej się z artystą.
Justyna Steczkowska szczerze o współpracy ze Skolimem
Justyna Steczkowska i Skolim już jakiś czas temu poinformowali swoich fanów o nagrywaniu wspólnego duetu. Wieść bardzo szybko obiegła media oraz internautów, nie tylko ze względu na popularność artystów, lecz także z powodu bardzo różniących się od siebie styli muzycznych, z którymi są kojarzeni. Teraz Steczkowska zdradziła kulisy współpracy z gwiazdorem w wywiadzie z Marcinem Marciniakiem.
Steczkowska zapytana przez dziennikarza, jak pracowało jej się ze Skolimem, odparła bez chwili zastanowienia:
Bardzo fajnie. Skolim jest uroczą osobą. Jest bardzo miły i naprawdę da się lubić. Bardzo fajnie nam się siedziało w studio. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy.
Ponadto artystka zdradziła, na jakim etapie są prace nad singlem i przekazała, że jeszcze w lutym ponownie spotka się ze Skolimem.
Ale to nie koniec, bo skonstruowaliśmy piosenkę, zamknęliśmy formę, a teraz w lutym spotykamy się, żeby tę piosenkę skończyć.
Zapytana o datę premiery wokalistka wspomniała o wiośnie, a także o planowanym teledysku.
Myślę, że wiosną najwcześniej. Stworzyć piosenkę to jedno, a nagrać teledysk i zrobić wszystko, co należy do premiery to drugie. (...) Nie odmówię sobie tej przyjemności wystąpienia ze Skolimem w jednym teledysku. To na pewno będzie coś nietypowego.
Artystka w dalszej części rozmowy zapowiedziała też, że w niedługiej przyszłości stworzy muzyczne duety z innymi gwiazdami polskiej muzyki. Co więcej, potwierdziła, że trzydziestolecie swojej pracy będzie świętować w Opolu.
Jakie są plany na duet Steczkowskiej i Skolima?
W rozmowie z Kozaczkiem Skolim wypowiedział się na temat tego, w jakim charakterze zaplanowany jest wspólny singiel z Justyną Steczkowską. Zapytany o to, do stylu którego z artystów nowemu utworowi będzie bliżej, wokalista śmiało odpowiedział:
Troszkę ją tak do siebie przyciągnę (Justynę Steczkowską, przyp.red.), ale ona zachowa bardzo dużo swojego stylu i swojej autonomii.
Też już nie możecie się doczekać tej premiery?
