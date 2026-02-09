Justyna Steczkowska nie ustaje w rozwoju swojej kariery. Jakiś czas temu media obiegła informacja o współpracy wokalistki ze Skolimem. Teraz gwiazda odsłoniła kulisy ich muzycznych działań i zdradziła, jak pracowało jej się z artystą.

Justyna Steczkowska szczerze o współpracy ze Skolimem

Justyna Steczkowska i Skolim już jakiś czas temu poinformowali swoich fanów o nagrywaniu wspólnego duetu. Wieść bardzo szybko obiegła media oraz internautów, nie tylko ze względu na popularność artystów, lecz także z powodu bardzo różniących się od siebie styli muzycznych, z którymi są kojarzeni. Teraz Steczkowska zdradziła kulisy współpracy z gwiazdorem w wywiadzie z Marcinem Marciniakiem.

Steczkowska zapytana przez dziennikarza, jak pracowało jej się ze Skolimem, odparła bez chwili zastanowienia:

Bardzo fajnie. Skolim jest uroczą osobą. Jest bardzo miły i naprawdę da się lubić. Bardzo fajnie nam się siedziało w studio. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy.

Ponadto artystka zdradziła, na jakim etapie są prace nad singlem i przekazała, że jeszcze w lutym ponownie spotka się ze Skolimem.

Ale to nie koniec, bo skonstruowaliśmy piosenkę, zamknęliśmy formę, a teraz w lutym spotykamy się, żeby tę piosenkę skończyć.

Zapytana o datę premiery wokalistka wspomniała o wiośnie, a także o planowanym teledysku.

Myślę, że wiosną najwcześniej. Stworzyć piosenkę to jedno, a nagrać teledysk i zrobić wszystko, co należy do premiery to drugie. (...) Nie odmówię sobie tej przyjemności wystąpienia ze Skolimem w jednym teledysku. To na pewno będzie coś nietypowego. powiedziała Steczkowska

Artystka w dalszej części rozmowy zapowiedziała też, że w niedługiej przyszłości stworzy muzyczne duety z innymi gwiazdami polskiej muzyki. Co więcej, potwierdziła, że trzydziestolecie swojej pracy będzie świętować w Opolu.

Jakie są plany na duet Steczkowskiej i Skolima?

W rozmowie z Kozaczkiem Skolim wypowiedział się na temat tego, w jakim charakterze zaplanowany jest wspólny singiel z Justyną Steczkowską. Zapytany o to, do stylu którego z artystów nowemu utworowi będzie bliżej, wokalista śmiało odpowiedział:

Troszkę ją tak do siebie przyciągnę (Justynę Steczkowską, przyp.red.), ale ona zachowa bardzo dużo swojego stylu i swojej autonomii. przekazał Skolim

Też już nie możecie się doczekać tej premiery?

