Magda Steczkowska wreszcie wychodzi z cienia swojej starszej siostry, Justyny Steczkowskiej. Teraz mamy okazję podziwiać jej talent wokalny i sceniczny w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zobacz: Chwile grozy Magdy Steczkowskiej na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Rodzina Steczkowskich to niewątpliwie kuźnia talentów muzycznych. Zarówno Magda Steczkowska, jak i Justyna zawsze podkreślają, że najbliżsi są dla nich najważniejszi, a muzyka łączy pokolenia. Obie panie wydały na świat potomstwo, które również wychowywane jest w duchu muzyki. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się na blogu Anny Muchy, Magda Steczkowska wyznała, że jej córki mają talent muzyczny:



Chciałabym, żeby były szczęśliwe i robiły w życiu to co będzie im sprawiało radość. Są bardzo uzdolnione muzycznie. Mają piękne głosy. A co będą robić w przyszłości – czas pokaże.