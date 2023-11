Lubisz robić zdjęcia? Na wakacjach to zawsze ty jesteś tą osobą z aparatem na szyi? A może twoje fotograficzne umiejętności ograniczają się do sprytnie wykadrowanych selfiaczy? Nic nie szkodzi – dwutygodnik VIVA! startuje z kolejną edycją konkursu VIVA! Photo Awards, który może otworzyć ci wrota kariery fotografa.

O co chodzi?

Po sukcesie poprzednich ośmiu edycji VIVA! Photo Awards, dwutygodnik „VIVA!” po raz kolejny zaprasza fanów fotografii do udziału w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych w Polsce. W tym roku startuje już 9. edycja konkursu. Wystawy konkursowe gościły w wielu polskich miastach, a laureaci VIVA! Photo Awards fotografowali dla największych tytułów na całym świecie.

Kto będzie oceniał prace?

VIVA! Photo Awards wyłania najbardziej uzdolnionych uczestników, którzy dzięki wygranej otrzymują szansę na dynamiczny rozwój w dziedzinie fotografii. Co roku jury, któremu od pierwszej edycji konkursu przewodniczy wybitny, polski fotokompozytor Ryszard Horowitz, staje przed trudnym zadaniem oceny setek prac polskich artystów. Wśród oceniających prace są pomysłodawcy konkursu: Katarzyna Przybyszewska – redaktor naczelna dwutygodnika „VIVA!” i magazynu „VIVA! MODA”, Agnieszka Ścibior – dyrektor kreatywna magazynu „VIVA! Moda” oraz Marek Knap – dyrektor artystyczny Edipresse Polska S.A. W obradach towarzyszą im polscy fotograficy światowego formatu: Tomasz Sikora oraz Zuza Krajewska.

Jakie są kategorie konkursowe?

Fotografie są oceniane w bliskich dwutygodnikowi „VIVA!” kategoriach: MODA, URODA oraz REPORTAŻ. W tym roku można również zgłaszać prace w dwóch nowych kategoriach: ZDJĘCIE WYKONANE TELEFONEM KOMÓRKOWYM i PIĘKNO CHWILI.

Co się wydarzy podczas finału i co mogę wygrać?

Podczas Finału VIVA! Photo Awards, który odbędzie się 30 listopada w Warszawie, poza pracami laureatów będzie można podziwiać również słynną wystawę "Malkovich, Malkovich, Malkovich: w hołdzie mistrzom fotografii". Specjalnie z okazji 20-lecia magazynu Viva! autor wystawy - znany fotograf Sandro Miller, we współpracy z Johnem Malcovitchem, stworzył trzy niepowtarzalne zdjęcia, a ich premiera będzie miała miejsce podczas finału Viva! Photo Awards.

Dla zwycięzców każdej z pięciu kategorii są przewidziane nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 000 PLN. Zdobywca Grand Prix 9. edycji otrzyma szansę zrealizowania sesji zdjęciowej na łamach dwutygodnika „VIVA!”.

W kategorii „Zdjęcie wykonane telefonem komórkowym” zostanie przyznana dodatkowa nagroda – Samsung Galaxy Note 8, ufundowany przez partnera technicznego - markę Samsung. W kategorii „Piękno Chwili” dodatkową nagrodę pieniężną – 5 000 zł ufundował sponsora Główny Viva! Photo Awards, producent wina Carlo Rossi . Nagrodą specjalną dla laureata konkursu w kategorii „Reportaż” jest aparat fotograficzny FujiFilm X-Pro2 z obiektywem Fujinon XF35F2 ufundowany przez partnera wydarzenia - markę FujiFilm.

Jaki jest termin składania prac?

Termin nadsyłania prac: do 15 listopada 2017r. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017 na łamach dwutygodnika „VIVA!”, na stronie www.photo-awards.viva.pl oraz podczas gali konkursowej. Więcej szczegółów oraz galeria prac nagrodzonych w poprzednich edycjach jest dostępna na www.photo-awards.viva.pl.

Na co czekacie? Łapcie aparaty i do dzieła! Szczegóły pod tym linkiem!

Sponsor Główny: Carlo Rossi Concord; Mecenas konkursu i wystawy: APART, ALBERT RIELE; Partner technologiczny: Samsung Galaxy Note 8; Partnerzy: FujiFilm, Ford Vignale, Cisowianka Perlage, Semilac; Partnerzy wystawy: N31 by Robert Sowa, I Do Art.