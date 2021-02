Starsi uczniowie wrócą do szkoły już w marcu? Jest komentarz ministra zdrowia i wiceministra edukacji

Kiedy starsi uczniowie będą mogli wrócić do szkoły? Czy władze wkrótce ogłoszą, że dzieci z klas czwartych i ósmych, oraz klas maturalnych będą mogły zakończyć nauczanie zdalne? Jest komentarz wiceministra eduacji Dariusza Piontkowskiego! Sprawę powrotu dzieci do szkół skomentował również minister zdrowia, Adam Niedzielski. Sprawdźcie, co powiedzieli przedstawiciele władz!

Kiedy powrót starszych uczniów do szkół?

18 stycznia najmłodsi uczniowie, z klas 1-3, wrócili do nauczania stacjonarnego. Od tamtej chwili z pewnością wszyscy zastanawiają się, kiedy dołączą do nich starsze dzieci. Jak już wiemy, w pierwszej kolejności do szkoły mają wrócić uczniowie klas czwartych, ósmych i klas maturalnych- wciąż nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie. Jak komentuje to Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji?

My co najmniej chcielibyśmy, aby został utrzymany ten stan, który funkcjonuje w tej chwili, czyli klasy I-III w nauczaniu stacjonarnym, a gdyby było możliwe, to powrót części roczników w trybie hybrydowym, mieszanym - Dariusz Piontkowski powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. - Za kilka dni będzie decyzja, na temat tego czy w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia możliwe będzie dalsze luzowanie, czy wręcz przeciwnie, być może jakiś regres - dodał.

Sprawę ewentualnego powrotu starszych uczniów do szkoły skomentował również Adam Niedzielski. Minister zdrowia w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 przyznał, że decyzja ws. starszych uczniów z pewnością nie będzie podejmowana w tym tygodniu, jednak niewykluczone, że w marcu władze nie zajmą się tym tematem.

Na pewno nie w tym tygodniu - Adam Niedzielski mówił w programie "Rozmowa Piaseckiego". Chociaż ja absolutnie bym nie przekreślał, że jeszcze w marcu takie decyzje będziemy podejmować - dodał.

Myślicie, że w marcu dzieci jednak wrócą do szkoły?

Wciąż nie wiadomo, kiedy starsi uczniowie będą mogli wrócić do szkoły.

Minister zdrowia przyznał jednak, że być może w marcu będą podejmowane decyzje w sprawie powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego.