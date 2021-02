Starsi uczniowie już za kilka dni wrócą do szkoły? Wiceminister MEN komentuje! "Od poniedzałku będą nowe zasady uczęszczania młodzieży na zajęcia stacjonarne"

Starsi uczniowie już wkrótce wrócą do nauczania stacjonarnego? Czy lada dzień władze ogłoszą powrót młodzieży do szkół? Jest komentarz wiceministra edukacji i nauki! Tomasz Rzymkowski w rozmowie z Polskim Radiem 24 zdradził plany władz! Sprawdźcie, co powiedział o ewentualnym powrocie uczniów do szkoły.

Od poniedziałku zmiany w szkołach

Dokładnie 18 stycznia najmłodsi uczniowie, czyli klasy 1-3, wróciły do nauczania stacjonarnego. Od tamtej chwili chyba wszyscy rodzice starszych dzieci zastanawiają się, kiedy ich pociechy będą mogły wrócić do szkoły. W obecnej chwili, zgodnie z rozporządzeniem ministra do 14 lutego obowiązuje zawieszenie stacjonarnego nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych i wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych. Czy zawieszenie zajęć zostanie wydłużone? A może już za kilka dni uczniowie wrócą do szkoły?

Wiceminister edukacji i nauki w rozmowie z mediami dał nadzieję, że już wkrótce może więcej dzieci będzie mogło spotkać się w szkole!

W sporej części państw europejskich następuje otwarcie szkół i my również będziemy podejmować w tym tygodniu decyzję (...). Od przyszłego poniedziałku będą nowe zasady, jeśli chodzi o uczęszczanie na zajęcia stacjonarne młodzieży. (...) Jesteśmy w trakcie jakby konsultacji i analizowania sytuacji. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych dwóch dni takie decyzje zakomunikujemy. Mam nadzieję, że będzie rozszerzenie pod tym względem dostępu do stacjonarnej nauki w szkołach- Tomasz Rzymkowski zdradził na antenie Polskiego Radia 24.

Czy to oznacza, że uczniowie klas 8 i klas maturalnych, którzy mają wrócić do szkoły w pierwszej kolejności, za kilka dni zakończą naukę zdalną?

Jest to wielce prawdopodobne, jeśli mamy tak pospekulować- przyznał wiceminister MEN. Ale nie uprzedzajmy faktów, decyzja na pewno zapadnie w ciągu najbliższych kilkunastu godzin jeszcze w tym tygodniu- dodał.

Myślicie, że już za kilka dni starsi uczniowie naprawdę wrócą do szkoły?

Czy wkrótce starsi uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego?

East News

Wiceminister MEN zdradził, że już wkrótce decyzje w sprawie powrotu dzieci do szkół zostaną publicznie ogłoszone.