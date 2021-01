Starsi uczniowie jednak nie wrócą teraz do szkoły? Zła wiadomość dla dzieci i rodziców. Jest stanowcza reakcja ministra zdrowia

Starsi uczniowie nie wrócą zbyt szybko do szkół? Jeszcze kilka dni temu wiceminister edukacji i nauki dawał nadzieję, że wkrótce więcej dzieci będzie mogło wrócić do nauczania stacjonarnego. Niestety, teraz minister zdrowia na antenie Radia Zet przyznał, że władze nie powinny jeszcze na to zezwalać! Co dokładnie powiedział Adam Niedzielski? Słowa szefa Ministerstwa Zdrowia z pewnością nie spodobają się uczniom i ich rodzicom!

Adam Niedzielski o powrocie starszych dzieci do szkół

Dokładnie 18 stycznia do szkoły wrócili najmłodsi uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3). Od tamtej chwili z pewnością wszyscy zastanawiają się, kiedy również starsze dzieci będą mogły zakończyć nauczanie zdalne i znów spotkają się w szkole. Czy tak się stanie? Niestety, wypowiedź ministra zdrowia rozwiewa wątpliwości w tej sprawie! Adam Niedzielski w radiu Zet przyznał, że według niego, starsi uczniowie od 8 lutego nie powinni wracać do szkoły.

Nie, ja absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki- powiedział na antenie radia Zet.

Minister zdrowia przyznał, że na razie nie będzie żadnej decyzji w sprawie szkół. Dopiero kiedy będzie wiadomo, czy powrót młodszych uczniów nie spowodował wzrostu zakażeń koronawirusem.

Co ciekawe jeszcze kilka dni temu minister i wiceminister nauki i edukacji w rozmowie z mediami mówili, że nie wykluczają powrotu starszych uczniów do szkół.

W perspektywie tygodnia - dwóch, jeśli ta stabilizacja dotycząca liczby zakażeń będzie się utrzymywać, a być może spadać, to będziemy podejmować decyzje o powrocie do szkół - Przemysław Czarnek powiedział na antenie RMF FM - Przemysław Czarnek blisko tydzień temu mówił w RMF FM.

Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie!

Adam Niedzielski nie rekomenduje powrotu starszych uczniów do szkoły.

Minister zdrowia uważa, że starsze dzieci powinny jeszcze kontynuować naukę zdalną.