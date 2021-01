Starsi uczniowie już w lutym wrócą do szkoły? Jest komentarz ministra edukacji! Dobra wiadomość dla uczniów i rodziców

Czy wkrótce starsze dzieci zakończą naukę zdalną? Kiedy kolejni uczniowie będą mogli wrócić do szkoły? Minister edukacji i nauki w rozmowie z RMF FM odpowiedział na pytania, które dziś zadają sobie wszyscy uczniowie i ich rodzice. Już w lutym kolejne klasy zakończą naukę zdalną? Ta wiadomość z pewnością ucieszy wiele osób!

Kolejni uczniowie wrócą do szkoły?

Przez pandemię koronawirusa uczniowie już od wielu tygodni nie mogą chodzić do szkoły i muszą uczyć się zdalnie. Zaledwie kilka dni temu do nauki stacjonarnej wróciły najmłodsze dzieci z klas 1-3. Teraz chyba wszyscy zastanawiają się, kiedy dołączą do nich starsi koledzy. Dziś, w czwartek 21 stycznia, minister edukacji i nauki w najnowszym wywiadzie zdradził, kiedy to się może wydarzyć! Przemysław Czarnek w rozmowie z RMF FM przyznał, że być może już wkrótce władze zdecydują o powrocie części uczniów do szkoły.

Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, to dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie niż się spodziewaliśmy. W perspektywie tygodnia - dwóch, jeśli ta stabilizacja dotycząca liczby zakażeń będzie się utrzymywać, a być może spadać, to będziemy podejmować decyzje o powrocie do szkół - Przemysław Czarnek powiedział na antenie RMF FM. - Sytuacja pandemiczna jest bardzo dynamiczna, na bieżąco monitorowana. Może być tak, że w przyszłym tygodniu będą pierwsze decyzje w tej sprawie - dodał szef MEN.

Przemysław Czarnek potwierdził wcześniejsze doniesienia, że w pierwszej kolejności szansę na powrót do szkoły mają uczniowie klas ósmych oraz maturzyści.

(...) oni tego najbardziej potrzebują - ocenił minister edukacji i nauki.

Minister edukacji i nauki dodał, żeby być może w przyszłym tygodni usłyszymy o decyzji w sprawie powrotu uczniów do szkoły.

Minister edukacji i nauki zdradził, że być może część uczniów wróci do szkoły już w lutym.

W pierwszej kolejności do nauczania stacjonarnego mają wrócić uczniowie klas ósmych i maturalnych.