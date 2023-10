Księżna Kate uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Styl żony księcia Williama jest powszechnie chwalony przez stylistów z różnych krajów. Księżna chętnie sięga po klasyczne stylizacje, idealnie dopasowane do okazji. Lubi proste fasony, raczej jednolite kolory oraz ponadczasowe dodatki. Do tego, nieodzowne w angielskich stylizacjach, nakrycia głowy, które dodają księżnej szyku. Uwielbiamy styl księżnej Kate! Zdecydowanie jest to wzór do naśladowania. Jednak zanim nastała złota era mody Kate Middleton, bywało różnie...

Zanim Kate Middleton stała się narzeczoną księcia Williama i księżną, jej stylizacje nie zawsze były równie perfekcyjne. Zobaczcie dawne zdjęcia księżnej Kate z czasów, kiedy sporo imprezowała, czy to sama, czy z siostrą... Ponoć niektórych zdjęć wstydzi się sama rodzina królewska. Czy rzeczywiście powinni?

