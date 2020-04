Stenia i Władek z "Sanatorium miłości" już nie są razem! Znamy powód

Stenia z "Sanatorium miłości" w rozmowie z mediami potwierdziła plotki o rozstaniu z Władkiem i zdradziła, kiedy nastąpił koniec ich związku! Dlaczego nie są już razem i jak wyglądało ich wspólne życie po zakończeniu show TVP? Stenia w bardzo szczerych słowach opowiedziała o Władku i zakończeniu ich wspólnej relacji! Władek chyba nie będzie zachwycony tym wyznaniem...

Stenia i Władek poznali się na planie drugiej edycji "Sanatorium miłości". Para zakochała się w sobie podczas nagrań hitowego programu prowadzonego przez Martę Manowską. Stenia i Władek dość szybko wpadli sobie w oko i chociaż o względy Władka walczyła jeszcze m.in. Bożena, to uczestnik show zdecydował, że chce stworzyć związek właśnie ze Stenią. Niestety, okazuje się, że para nie była razem zbyt długo! Stenia w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że rozstała się z Władkiem chwilę po zakończeniu nagrań programu.

A jak wyglądał ich związek tuż po zakończeniu programu?

Prosto z planu programu pojechałam razem z nim do jego domu w Jastrzębiu Zdroju. Zrobiłam to na jego prośbę i wiedziałam, że on chce przedstawić mi swoją rodzinę. Potem zaprosiłam go do siebie. Miłe chwile skończyły się jednak w grudniu, a powodów jest kilka... - przyznała w rozmowie z "Super Expressem". Różnimy się niemal we wszystkim. Ja nie lubię zbyt rozrywkowego trybu życia - dodała Stenia.