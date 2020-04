Stenia z "Sanatorium miłości" ma żal do Władysława! Poszło o zdradę...

Związek Steni i Władysława w „Sanatorium miłości” był jednym z najgorętszych. Para przypadła sobie do gustu i szybko zaczęli się spotykać. Jednak po emisji programu okazało się, że Władysław był naprawdę rozchwytywany i o jego względy zabiegały aż trzy uczestniczki. Kiedy Stenia na ekranie zobaczyła zachowanie Władka była bardzo rozczarowana i nie przebierała w słowach. Zobaczcie, jak oceniła byłego partnera!

Stenia ostro o zachowaniu Władka!

W „Sanatorium miłości” Władysław deklarował, że to Stenia jest kobietą jego marzeń, ale pozwalał sobie również na komplementy i czułe słówka w kierunku innych uczestniczek. Szybko przylgnęła do mężczyzny łatka podrywacza, co zupełnie mu nie przeszkadzało. Okazuje się jednak, że Stenia czuje się urażona jego zachowaniem, o czym wprost powiedziała w rozmowie z tabloidem:

Czułam się ośmieszona i poniżona. Gdybym dowiedziała się o tym wcześniej, do domu wróciłabym sama a nie z Władkiem - powiedziała Stenia w rozmowie z "Super Expressem".

Chodzi oczywiście o wspólną kąpiel Bożeny i Władysława w jacuzzi, kiedy mężczyzna pozwolił sobie na dwuznaczne zachowanie i chwycił uczestniczkę za biust. Co zaskakujące niedługo potem wyznał swoje uczucia Steni, która o wszystkim dowiedziała się dopiero po emisji programu w TVP! To zachowanie wydaje się kobiecie niedopuszczalne! A jak Wy oceniacie tę sytuację?

Stenia i Władek byli pierwszą parą w 2. edycji "Sanatorium miłości"

Facebook Sanatorium miłości TVP

Władysław był jednym z najbardziej rozchwytywanych uczestników w programie.