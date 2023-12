W środę wieczorem doszło do istnego zatrzęsienia w gmachu Telewizji Polskiej i wdrożenia zapowiadanych od dawna zmian. Zamiast "Wiadomości" wyemitowano krótki komunikat, w którym oficjalne potwierdzono przypuszczenia i obawy co poniektórych. Już chwilę później w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze i... podziękowania!

Reklama

Polacy reagują na zmiany w TVP

Data 20 grudnia na długo zapadnie w pamięci Polaków. To właśnie tego dnia doszło do prawdziwych rewolucji w TVP i najgłośniejszego skandalu od lat. O godzinie 11:00 przerwano nadawanie programów informacyjnych na TVP Info, a do siedziby na Woronicza w popłochu zaczęli zjeżdżać się politycy Prawa i Sprawiedliwości, grzmiący, że zamierzają walczyć o "wolne media".

Policja w siedzibie TVP Michal Zebrowski/East News

Zobacz także: TVP Info na chwilę przejęło "Agrobiznes". Padł pilny komunikat, a potem znów urwanie sygnału

Atmosfera zagęszczała się z każdą minutą na tyle, że wezwano policję. W tym samym czasie pod budynkiem zebrała się spora grupa ludzi, stających w obronie stacji. Po tym, czego byliśmy świadkami, Polacy ze zniecierpliwieniem czekali na wydanie "Wiadomości" TVP o 19:30. Podejrzewano, że nie dojdzie do ich emisji i rzeczywiście, tak też się stało. Zamiast nich zobaczyliśmy 2-minutowy komunikat, w którym poinformowano o Nowej Erze.

Reklama

Poprowadził go Marek Czyż, na profilu którego już sekundy po emisji zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze. Chociaż zmiany w Telewizji Polskiej wywołują szereg skrajnych emocji, tym razem pojawiło się mnóstwo słów poparcia. Niektórzy nawet wprost dziękowali!

Panie Redaktorze, autentycznie się wzruszyłem. Dziękuję

Powodzenia panie Marku w nowej misji

Dziękuję

Pięknie

Powodzenia

Komentarze na profilu Marka Czyża Instagram@marek.czyz.5688