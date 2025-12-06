Łukasz Luka Trochonowicz oraz Angelika Andziaks Trochonowicz to jedna z najpopularniejszych par polskiego Internetu. Aktualnie para oczekuje na narodziny drugiego dziecka, jednak mimo to obydwoje nie zwalniają tempa i cały czas regularnie odzywają się do fanów. Tym razem to najnowsza relacja Luki na Instagramie przykuła całą uwagę internautów. To wyjątkowa chwila dla całej ich rodziny!

Luka pochwalił się wspaniałą wiadomością

Fani Andziaks i Luki z niecierpliwością wyczekują na informacje o narodzinach drugiej pociechy pary. Z tego też względu z jeszcze większą uwagą śledzą media społecznościowe małżonków. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten moment jeszcze nie nastąpił, a tymczasem Luka postanowił zaskoczyć swoich obserwatorów inną radosną nowiną.

Jak się okazało, w miniony piątek spełniło się wielkie marzenie Luki i jego córeczki Charlie. Znany youtuber i jego pociecha spotkali się bowiem z samą Igą Świątek podczas wydarzenia organizowanego przez LEGO Polska. Spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciu, a co więcej, Charlie miała okazję nawet zagrać szybki "mecz" z naszą najlepszą tenisistką. Ten moment na pewno zapamięta na zawsze!

Poruszenie w komentarzach pod nowym postem Luki

Pod wspomnianą relacją na Instagramie Luki, szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Wow! Ale super! Piękny moment dla Charli

Super, gratulacje

Ojeja, aż się wzruszyłam ...Charlie kolejna Polka, która zwycięży Wimbledon - komentują internauci

Nie zabrakło też komentarza od dumnej ze swojej pociechy Andziaks!

Cuuuudo - napisała szczęśliwa youtuberka

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

