Stało się! Andziaks przekazała wspaniałe wieści. Angelika Trochonowicz tuż po północy dodała na swój profil na Instagramie nowe nagranie i wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Internauci nie ukrywają radości.

Andziaks pokazała świąteczne nagranie. Rusza z vlogmasami

Andziaks już od lat jest prawdziwą królową vlogmasów. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek od lat pokazuje swoim fanom, jak szykuje się do świąt Bożego Narodzenia. Na jej filmiki co roku czekają fani, którzy śledzą m.in. jak Agelika Trochonowicz dekoruje swój dom czy kupuje świąteczne prezenty. Rok temu Andziaks rozpoczęła swoje vlogmasy od rodzinnej wyprawy do Laponii i w zaledwie kilka dni pierwszy odcinek obejrzało ponad milion osób. Teraz wszyscy czekali na tegoroczne vlogmasy, ale ich realizacja wcale nie była taka pewna. Andziaks jest bowiem w zaawansowanej ciąży i w każdej chwili może po raz drugi zostać mamą. Ostatnio wszyscy zastanawiali się nawet czy Andziaks już urodziła, ale infuencerka szybko odpowiedziała, że jeszcze czeka na poród. Andziaks tłumaczyła wtedy, że kiedy jej synek pojawi się na świecie to nie będzie nagrywać vlogmasów.

Teraz jednak Andziaks ogłosiła wieści i wrzuciła do sieci nagranie, w którym pokazuje intro do swojej świątecznej serii filmików publikowanych na YouTube.

Zaczynamy! napisała pod nagraniem, a chwilę wcześniej podczas relacji na InstaStories ogłosiła: ''Skończyłam montować intro''.

Lawina komentarzy pod najnowszym postem Andziaks

Nagranie, na którym widzimy ciężarną Andziaks, jej męża i córeczkę w świątecznym piżamach zachwyciło internautów. Fani ruszyli z komentarzami i nie ukrywają, że już czekają na vlogmasy 2025.

Ooooo w końcu mamy grudzień i ukochane VLOGMASY Andziaks

Cudownie. Czekam na magiczny czas razem z Wami

Cała Polska czekała komentują fani.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

Oglądacie vlogmasy Andziaks?

Zobacz także: