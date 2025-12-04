Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks, to jedna z popularniejszych youtuberek w kraju. Ogromną sympatią cieszy się także jej mąż - Łukasz Trochonowicz, znany jako Luka. Para chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych, skrupulatnie relacjonując rodzinne momenty. Kilka miesięcy temu poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka, a wraz z początkiem grudnia Andziaks ruszyła z tzw. vlogmasami, które stały się wręcz nieodzownym elementem jej kanału na YouTube. W najnowszym filmiku pokazała, jak przystraja przeszło 4-metrową choinkę!

Andziaks spodziewa się drugiego dziecka

Kilka miesięcy temu Angelika Trochonowicz zdradziła, że spodziewa się drugiego dziecka! Przez długi czas ukrywała ten fakt, co jak później wyjaśniła, było spowodowane trudnymi staraniami o kolejną ciążę. Latem z kolei dowiedzieliśmy się, że tym razem do rodziny dołączy chłopiec, który na świat ma przyjść lada moment. Choć Andziaks nie zdradza dokładnego terminu porodu, nie ukrywa, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Mimo to nie zrezygnowała z corocznej tradycji vlogmasów. Influencerka znana jest z tego, że co grudzień publikuje codzienne nagrania pokazujące przygotowania do świąt – od dekorowania domu, przez zakupy prezentów, aż po magiczne chwile z rodziną. W swoich relacjach Andziaks zaznaczyła, że gdy tylko urodzi się jej drugie dziecko, najprawdopodobniej zakończy publikowanie nowych materiałów. Do tego czasu jednak zamierza kontynuować świąteczne nagrania.

To już ten moment, Andziaks wszystko pokazała!

Z początkiem grudnia Andziaks opublikowała intro do nowej serii vlogmasów, potwierdzając, że również w tym roku jej kanał będzie codziennie aktualizowany. Pod filmem pojawił się entuzjastyczny podpis: „Zaczynamy!”.

W pierwszych dwóch filmach pokazała trochę codziennych spraw, natomiast w minioną środę pojawił się film, na który fani niecierpliwie czekali. Co roku Andziaks wraz z najbliższymi ubiera choinkę, która z roku na rok jest coraz okazalsza. W końcu przyszedł czas na ubranie też tegorocznej! We vlogmasie z 3 grudnia Angelika pokazała, jak z mamą i mężem przystraja przeszło 4-metrowe drzewko, które stanęło w centralnym punkcie ich domu.

Zadanie nie było łatwe z uwagi na jej zaawansowaną ciążę, ale mimo to towarzyszyła jej ogromna ekscytacja.

Tak sobie wymyśliłam taki plan na dziś, że ubierzemy tą choinkę, bo jak stoi już w domu - chłopaki nam złożyli - to po co ma stać taka pusta. Zadzwoniłam do mamy wczoraj, że będziemy ubierać choinkę, a to już taka nasza mała tradycja, że jesteśmy razem i ubieramy te choinki, i mama powiedziała, że dzisiaj wyjeżdża, a ja mówię: ''Nie! Jak to? To będziemy musieli sami z Luką ubrać tą choinkę''. Szczerze? Raz, że byśmy trochę tak zerwali tradycję, a dwa - nie mam na to siły. Ta choinka ma 4,5 metra, więc jak stwierdziłam, że będę miała z Luką sama lampki założyć, te bombki, to wszystko, to mówię ''nie, błagam''. Więc jest godzina 10:30 i zabieramy się za robotę przed wyjazdem mamy relacjonowała na filmie.

Ostatecznie misja "udekorowanie choinki" zakończyła się sukcesem, co ucieszyło nie tylko samą Andziaks, ale i internautów, którzy nie zostawili wątpliwości, że co roku czekają na ten moment.

Jak jest choinka, to od razu czuć świąteczny klimacik

Kocham Andziaks za wprowadzanie ciepła rodzinnego i świątecznego klimatu

Ciekawe, co Andziaks pokaże w kolejnym vlogmasie.

Andziaks ubrała choinkę, fot. YouTube/andziaks

