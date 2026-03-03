Adam Stachowiak, były uczestnik programu "The Voice of Poland" i mąż Anny Stachowiak, opublikował na Instagramie wpis, w którym ujawnia kulisy rozstania z żoną i przyznaje się do zdrady. W emocjonalnej relacji muzyk otwarcie wskazał, że ponosi pełną winę za rozpad małżeństwa. Sprawdź, co napisał Adam Stachowiak.

Adam Stachowiak szczerze o rozstaniu z żoną

Na początku stycznia 2026 roku, Adam i Anną Stachowiak przekazali informację o rozstaniu. Para przez ponad dwa lata podejmowała próby naprawienia związku, które Stachowiak zwieńczył przyjęciem Sakramentów. Jednak, jak podkreślił muzyk, nawet wiara i głębokie zaangażowanie nie były w stanie odbudować zaufania i przezwyciężyć kryzysu w małżeństwie.

Po dwóch miesiącach od ogłoszenia rozstania, Adam Stachowiak zaskoczył internautów osobistym wpisem. Gwiazdor publicznie przyznał się do zdrady.

Czas na rozliczenie.Zdradziłem Anię pod koniec 2023 roku. Co prawda - tylko emocjonalnie - ale bardzo tego żałuję. Przez ponad 2 lata próbowaliśmy odbudować naszą relację, finalizując to przyjęciem Sakramentów, ale nawet wiara nie zagoiła w pełni ran pomiędzy nami. rozpoczął wpis na Instagramie.

W dalszej części wpisu Adam Stachowiak powrócił wspomnieniami do okresu próby odbudowy ich małżeństwa.

Niestety, próbowaliśmy żyć normalnie i nagrywaliśmy filmiki, prezentując się często w najlepszym świetle. Prawdziwa w tym czasie pozostała nasza twórczość, która powstawała w bólu - książki i muzyka. napisał Adam.

Kulisy rozstania. Małżeństwo Adama i Anny Stachowiak

Związek Adama i Anny Stachowiaków trwał od 2015 roku. Para przez jakiś czas tworzyła tzw. białe małżeństwo. Pod koniec 2024 roku Anna i Adam Stachowiakowie wzięli ślub kościelny. Niestety, w styczniu br. oficjalnie ogłosili rozstanie, podkreślając, że "droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane". Oboje zapewniali o wzajemnym szacunku i przyjacielskich stosunkach, jednak ich relacja wkrótce stała się tematem medialnych spięć.

Teraz Adam Stachowiak w swoim najnowszym wpisie nie tylko przyznał się do zdrady, ale również zaapelował do fanów, by nie kierowali oskarżeń w stronę jego byłej żony.

Fakt - ta relacja była wspaniała - Ania to najlepszy człowiek, jakiego poznałem. Ale chcę, żebyście znali prawdę i nie oskarżali Jej. Rozstanie to całkowicie moja wina i biorę za to pełną odpowiedzialność.Przepraszam. ogłosił.

Wymowna odpowiedź Anny Stachowiak. "Temat jest już zamknięty"

Anna Stachowiak nie zdecydowała się szeroko komentować wyznania byłego męża. Podczas relacji na Instastories odniosła się do jego publicznych przeprosin, wyjaśniając, że dla niej ten temat jest już zamknięty.

Pozwólcie, że nie będę komentować, jak ja się z tym czuję (...). Z mojej strony temat jest już zamknięty. Adam wyznał to publicznie. Wiem, że mu to ciążyło. To była jego decyzja i szanuję to przekazała.

