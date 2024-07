Przyjaźń między Kają Śródką, a Adą Fijał kwitnie. Po tym jak fanki mody razem zaczęły pojawiać się na imprezach i wspólnie z nich wychodziły, w mediach zostały ochrzczone "nową parą show-biznesu". Po całym zamieszaniu Fijał poprowadziła pokaz kolekcji fraków Śródki i to dolało oliwy do ognia. Dziennikarze zaczęli zastanawiać się czy celebrytki łączy coś więcej niż tylko przyjaźń.

AfterParty.pl udało się porozmawiać z Kają Śródką na ten temat. Według byłej partnerki Borysa Szyca, Ada Fijał jest tak samo wielką fanką imprez jak i ona.

Na łódzkim Fashion Week''u fotoreporterzy przyłapali nawet jak Śródka zakłada Fijał pierścionek na palec wskazujący. Niektórzy odebrali to jako publiczne zaręczyny. Tymczasem "krejzolki" po prostu żartowały:

- Zawsze jak chcemy zrobić jakiś hipsterski wygłup, albo cokolwiek co ratowałoby powagę tego naszego związku, więc to był motyw taki, że Ada dostała ode mnie dwa tygodnie wcześniej pierścionek. Więc oświadczałam się jej na tym fashion weeku, bo nic innego nam już nie przyszło do głowy.