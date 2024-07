Lekarz Anny Przybylskiej trafi przed sąd lekarski! Rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku skierowała tam sprawę za wywiad, jakiego doktor udzielił tuż po śmierci aktorki. Nie zdradziła jednak, jakie postawiono mu zarzuty - informuje TVN24.

Lekarz Anny Przybylskiej odpowie przed sądem

Jak przypomina portal, sprawę wszczęsto już w październiku 2014 roku, zaraz po tym jak ukazał się wywiad. Lekarz Dariusz Zadrożny opowiedział o intymnych szczegółach jej ostatnich dni, o planach życiowych gwiazdy i o tym, jak Ania czuła się w tym trudnym dla niej okresie. Wtedy Okręgowa Izba Kontroli Lekarskiej informowała, że zostanie mu postawiony zarzut na podstawie art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi o tym, że lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej. Ta sprawa zakończyła się we wtorek skierowaniem sprawy do sądu lekarskiego, o czym poinformowała rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarsiej w Gdańsku dr Maria Adamcio-Deptulska. Jakie zarzuty postawiono Zadrożnemu nie ujawniła.

Dla dobra postępowania i samego lekarza korzystamy z zasady dotyczącej tajemnicy postępowania – uzasadniła rzecznik, cytowana przez TVN24.

Jak zakończy się ta sprawa?

