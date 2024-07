Hospicjum, które wspierała Anna Przybylska zebrało już prawie ćwierć miliona zł. Jak informuje „Super Express” - właśnie taka kwota wpłynęła do końca września 2015. Fani wpłacają pieniądze na prośbę bliskich zmarłej aktorki, którzy przed jej pogrzebem apelowali, żeby zamiast kwiatów wpłacać pieniądze na konto hospicjum "Bursztynowa Przystań". A to nie koniec! W rocznicę śmierci aktorki zainteresowanie hospicjum znowu wzrosło.

Koncert dedykowany pamięci Anny Przybylskiej odbędzie się już 11 października w gdyńskim klubie Atlantic. Na scenie wystąpi Anna Dąbrowska. Dzięki sprzedaży biletów kwota na koncie hospicjum znowu się powiększy.

Najwięcej pieniędzy zebrano tuż po pogrzebie uwielbianej przez Polaków aktorki. Mama Anny Przybylskiej niecały miesiąc po pożegnaniu córki dziękowała darczyńcom za wpłacone pieniądze, których łączna suma wynosiła wtedy 194 300 zł.

W imieniu własnym oraz całej rodziny mojej nieodżałowanej córki, Anny Przybylskiej, a także w imieniu księdza Grzegorza Milocha, pragnę wyjątkowo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy, zgodnie z życzeniem rodziny zmarłej, zamiast uświetnić ostatnią drogę Ani dywanem kwiatów, okazali gest i przekazali choć symboliczną złotówkę na rzecz gdyńskiego stacjonarnego domu hospicyjnego dla dzieci "Bursztynowa Przystań". Kwota uzyskana z tego tytułu na działalność hospicjum dziecięcego już dawno znacząco przewyższyła wszelkie prognozy czy przypuszczenia. Cieszy to tym bardziej, że od dnia pogrzebu minęły już 3 tygodnie, a pieniądze wciąż napływają. Darczyńcy indywidualni, jak i ci ze sfery biznesu podarowali do tej pory olbrzymią łączną kwotę 194 300 zł. To dowodzi, że idea bezinteresownej pomocy bliźnim, a szczególnie cierpiącym dzieciom, jest bliska sercu ogromnej rzeszy Polaków - pisała wówczas Krystyna Przybylska.