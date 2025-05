Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla Kanału Zero, w którym szczegółowo omówił najważniejsze kwestie dotyczące Polski. W rozmowie odniósł się m.in. do bieżącej sytuacji politycznej, relacji międzynarodowych, bezpieczeństwa energetycznego oraz wyzwań gospodarczych, które mają wpływ na przyszłość kraju. To jedna z najbardziej konkretnych wypowiedzi prezydenta w ostatnim czasie. Podczas długiego, trwającego ponad trzy godziny wywiadu polityk opowiedział też o swoich planach na życie po opuszczeniu pałacu.

Reklama

Andrzej Duda marzy o samotnej wyprawie po zakończeniu kadencji

W trakcie rozmowy z Robertem Mazurkiem i Krzysztofem Stanowskim prezydent RP wspomniał o tym, że nie przepada za udzielaniem wywiadów i spotykaniem się z mediami. Przyznał, że jako głowa państwa musi uważać na słowa i brać odpowiedzialność za wypowiedzi publiczne. Andrzej Duda zasugerował, że nawet po ustąpieniu ze stanowiska przez jakiś czas może być surowo traktowany przez dziennikarzy, co także ogranicza swobodę wypowiedzi. W pewnym momencie Mazurek zapytał polityka, czy wie, co zrobi po opuszczeniu pałacu.

Co pan zrobi, jak pan już przestanie być tym prezydentem? (…) Co pan zrobi 7 (przyp. red. – sierpnia) zapytał Mazurek.

Andrzej Duda przyznał, że jeszcze nie myślał, co zamierza robić dzień po zakończeniu pełnienia urzędu. Przyznał jednak, że marzy mu się samotna wyprawa w góry. Dodał, że prawdopodobnie nie będzie mógł sobie na to pozwolić zaraz po ustąpieniu.

Nie wiem, jeszcze nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast na pewno wybiorę się w góry. Nie sądzę, żebym zrobił to 7 sierpnia, ale w krótkim czasie po zakończeniu pełnienia urzędu. Najbardziej chciałbym sam zdradził.

Prezydent RP ujawnił, że będzie musiał porozmawiać z ochroną, by ta dała mu nieco więcej swobody. Andrzej Duda wyjaśnił, że przez pół roku po opuszczeniu pałacu – zgodnie z przepisami – będzie pod ścisłą ochroną służb.

No będę musiał ponegocjować na początku, bo to jest rzeczywiście tak zgodnie z przepisami, co szczerze mówiąc mnie zaskoczyło, nie wiedziałem o tym, że jeszcze dosyć wysoki poziom ochrony jest przez pierwsze pół roku dla byłego prezydenta dodał.

Andrzej Duda w Kanale Zero

W Kanale Zero prezydent przedstawił jasną wizję przyszłości Polski. Zaznaczył, że dalszy rozwój kraju musi opierać się na wzmacnianiu suwerenności oraz budowaniu silnej pozycji na arenie międzynarodowej. Wskazał na potrzebę inwestycji w nowoczesne technologie oraz infrastrukturę, które mają umożliwić Polsce konkurowanie na rynku globalnym.

Reklama

Zobacz także: Tak Marta Nawrocka wspiera męża w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej. To zdjęcie mówi wszystko!