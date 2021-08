Beyonce pokazała dzieci w kampanii reklamowej i zdradziła, jaką cenę płaci za wielką karierę!

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'edipresse', '.XA7ACd0HGz_cTi2BWvIxKPeTILGYyxLc5WG3whdqUv.A7', 'zlkigmejat', 'hwuqxdfgsltqqomixwdipgfwymns']); Znane piosenkarki muszą mieć bardzo dobrą kondycję: trasy koncertowe są ogromnym wysiłkiem dla organizmu, a zadyszka w trakcie tańca nie wchodzi w grę! Imprezy branżowe, sesje zdjęciowe i zdjęcia ze ścianek również zobowiązują do utrzymywania perfekcyjnej sylwetki. Jak ćwiczą wielkie gwiazdy, by wyglądać jak milion dolarów? Poznajcie ulubione treningi Jennifer Lopez, Beyonce, Britney Spears. Ćwiczenia na słynne kształty Jennifer Lopez Nie mamy pojęcia jak robi to Jennifer Lopez , ale w ogóle nie widać po niej upływu czasu! J.Lo za rok skończy 50 lat (!), a figury może jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gwiazda trenuje zawsze rano, tuż pod wstaniu z łóżka. Jak twierdzi, później jest się o wiele ciężej zmotywować do ćwiczeń. Na swój rewelacyjny wygląd pracuje codziennie z trenerką personalną Tracy Anderson. Jej trening to połączenie podnoszenia ciężarów i ćwiczeń na dolną partię ciała z dużą piłką, by wzmocnić i wysmuklić słynne kształty Jennifer. Efekty widać gołym okiem :) #SundayFunday kind of... 😉 gotta get it in... now let the fun begin!! #birthdayweekbegins @niyamasol Post udostępniony przez Jennifer Lopez (@jlo) Lip 22, 2018 o 12:34 PDT Perfekcyjna figura a la Beyonce Beyonce to niezwykle zapracowana gwiazda, która jest równocześnie mamą trójki dzieci i żoną, dlatego nie ma czasu na bardzo długie treningi. Jej trener dba o to, żeby ćwiczenia gwiazdy był maksymalnie efektywne. Gwiazda uwielbia interwały, które angażują całe ciało. W efekcie w 30 minut spala nawet kilkaset kalorii! Beyonce nie lubi się nudzić, dlatego lubi mieszać...