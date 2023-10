1 z 6

Anna i Robert Lewandowscy z ochroną

To pierwszy od dawna wspólny wywiad pary i to jeszcze w polskiej telewizji. Nic więc dziwnego, że do studia "Dzień Dobry TVN" Anna i Robert Lewandowscy podjechali luksusowym autem w towarzystwie menadżerów i ochrony, która dbała o ich bezpieczeństwo. Na miejscu pojawiło się mnóstwo paparazzi oraz fanów, którzy chcieli zrobić sobie zdjęcie z parą!