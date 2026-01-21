W 2022 roku Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Para była razem przez 14 lat i doczekała się dwóch synów. Choć decyzja o rozstaniu zaskoczyła fanów aktorki, Bohosiewicz szybko pokazała, że rozwód nie musi oznaczać końca rodziny. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis, który poruszył internautów.

"Rozwód to nie koniec rodziny" - wyznanie Soni Bohosiewicz poruszyło fanów

Sonia Bohosiewicz rozwiodła się z mężem w 2022 roku. Mimo nieudanego małżeństwa, para utrzymuje między sobą pozytywne relacje. Teraz aktorka zaskoczyła swoich fanów szczerym wpisem - razem z byłym mężem i dziećmi spędza ferie, świetnie bawiąc się na nartach.

Bohosiewicz zwróciła uwagę, że choć ich relacja romantyczna dobiegła końca, to relacja rodzinna trwa nadal. Podkreśliła, że zależy jej na dobru dzieci i na budowaniu zdrowych, dojrzałych relacji rodzinnych. Wyznała, że to naturalne, że wspólnie jeżdżą na narty, dzielą codzienne obowiązki i uczestniczą w najważniejszych chwilach w życiu ich synów.

R o z w ó d ,to nie koniec R o d z i n y. Kto jest ze mną tutaj od dawna, nie zaskoczą go te zdjęcia.Tak, jak co roku jesteśmy CAŁĄ RODZINĄ na nartach.To, że zakończyła się relacja tzw.romantyczna, nie znaczy, że zakończyła się rodzinna. wyznała we wpisie.

Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski po rozwodzie: wspólne święta, ferie i kolacje

Z wpisu wynika, że mimo zakończenia relacji romantycznej, Sonia Bohosiewicz i jej były mąż utrzymują bliskie relacje rodzinne. Regularnie spotykają się na kolacjach w restauracjach, spędzają razem święta, ferie zimowe i wakacje. Nie tylko wspólnie świętują urodziny dzieci, ale też wspólnie planują przyszłość, nawet jeśli czasem towarzyszą temu burzliwe dyskusje.

Wszystkie święta spędzamy razem, ferie i wakacje.Chodzimy razem do restauracji na kolacje, najczęściej do Wieniawy, na śniadania do Jeffsa, na spacery z psem, razem zdmuchujemy świeczki na tortach i wspólnie omawiamy kłócąc się siarczyście plany na przyszłość.Bo nadal, i na zawsze, jest przed nami wspólną przyszłość.Mam nadzieję, że macie podobnie

Bohosiewicz pokazała zdjęcia z byłym mężem i dziećmi. Fani poruszeni

Na Instagramie Soni Bohosiewicz pojawiły się zdjęcia z ferii zimowych, na których widać ją razem z byłym mężem i dziećmi. Fani, którzy śledzą życie aktorki, nie byli zaskoczeni tym, że po raz kolejny spędza zimowy wypoczynek w towarzystwie Pawła Majewskiego. W komentarzach nie brakowało słów podziwu i szacunku za dojrzałą i serdeczną relację między byłymi partnerami.

To jest bardzo fajny post !

Piękny przykład - tak być powinno … zwłaszcza jak są dzieci - komplementują internauci

