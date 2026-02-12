Nie jest tajemnicą, że ambasadorem zimowych igrzysk jest Snoop Dogg. Nie jest więc zaskoczeniem, że raper pojawia się w relacjach z imprezy sportowej. Teraz okazuje się, że reprezentantka Polski, Karolina Bosiek, miała okazję do spotkania z artystą.

Snopp Dogg spotkał się z Polską reprezentantką. Niespodziewany zwrot akcji

Nie każdy o tym wie, ale podczas Igrzysk Olimpijskich panują pewne zwyczaje. Najpopularniejszą tradycją jest kolekcjonowanie przypinek od przedstawicieli innych krajów. Każdy zawodnik nosi przy sobie piny, którymi wymienia się z pozostałymi uczestnikami Olimpiady. To świetna zabawa, która przy okazji integruje wszystkich biorących udział w igrzyskach.

Karolina Bosiek miała to szczęście, że jako jedna z niewielu zobaczyła się twarzą w twarz z Snoop Doggiem, który akurat przechodził korytarzem w towarzystwie ochroniarzy. Nasza reprezentantka zwróciła się do rapera z pytaniem, czy chciałby otrzymać od niej pamiątkową przypinkę. Raper z chęcią przyjął pin od reprezentantki, dziękując z uśmiechem. Materiał został opublikowany na oficjalnym Instagramie TVP Sport.

Na igrzyskach olimpijskich są dwie waluty: medale i piny. Snoop Dogg właśnie wzbogacił się o jedną sztukę od Karoliny Bosiek czytamy w opisie.

Reprezentant Polski wywalczył już medal na Igrzyskach Olimpijskich

Choć w kategorii łyżwiarstwa szybkiego Polakom nie udało się stanąć na podium, prawdziwą chlubą narodową podczas Igrzysk Olimpijskich okazali się skoczkowie narciarscy. 18-letni Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal, skacząc na 107 metrów. Wzruszający był również moment, gdy skoczek zadedykował swój srebrny medal rodzinie.

Drugi skok na pewno był super. To były jedne z najlepszych moich skoków w życiu. Dedykuję ten medal mojej rodzinie, która zawsze mnie wspierała wyznał na antenie Eurosportu.

