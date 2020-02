Trendy na wiosnę 2020. Płaszcz z H&M stał się hitem w kilka godzin!

Szukacie idealnego płaszcza na wiosnę 2020? H&M już go ma swojej ofercie - to płaszcz w czarno-białą pepitkę, który w ciągu zaledwie kilku godzin stał się totalnym hitem. Dlaczego? Po pierwsze, ma boski wzór - pepitka pasuje każdej kobiecie i potrafi optycznie wyszczuplić. Po drugie, płaszcz z H&M będzie pasował do większości klasycznych stylizacji. A po trzecie, jego cena jest bardzo kusząca - kosztuje 299 złotych.

Zobacz także: Małgorzata Socha już ma najmodniejsze spodnie na wiosnę 2020! Uwaga, to ryzykowny model

Płaszcz z H&M to hit wiosny. Z czym go nosić?

Pepitka to jeden z najpopularniejszych wzorów, które widzieliśmy na pokazach na wiosnę 2020 - tuż obok klasycznej kratki i pionowych pasków. Jak nosić płaszcz w pepitkę? Możliwości jest wiele! Pierwsza, najbardziej klasyczna opcja to połączenie płaszcza z ciemnymi rurkami, sztybletami i np. czarną czapką. Druga opcja to zestawienie jej z jasnymi mom jeans i... sneakersami. Pozostałe opcje? Miksuj płaszcz z dowolnymi kolorami, ale pamiętaj że pepitka jest na tyle intensywnym wzorem, że nie lubi konkurencji w postaci innych wzorów. Zestawienie pepitki z na przykład wzorami kwiatowymi będzie z pewnością ryzykowne i rzadko się udaje!

Zobacz także: Ta kurtka z Zary jest hitem Instagrama!

Oto jak noszą go Instagramerki na całym świecie.

Płaszcz z H&M kosztuje 299 złotych. Co ciekawe, dostępny jest w rozszerzonej rozmiarówce - od XS aż do 3XL. Ale uwaga! Spieszcie, bo to cudo wyprzedaje się w zaskakująco szybkim tempie!

Instagram/Alma.moja

Jak wam się podoba ta propozycja? Płaszcz ma dodatkowo pasek, który idealnie podkreśli waszą talię. Pamiętaj również, że bardzo drobna pepitka - jak w tym przypadku - odejmie ci optycznie kilka kilogramów! Odchudzający płaszcz? My to kupujemy ;-)