Trendy lato 2020. Sneakersy z Lidla wyglądają identycznie jak kultowy model Adidasa! Kosztują tylko 49 złotych

Sneakersy to zdecydowanie model butów, które trzeba mieć w tym sezonie! Nosimy je do wszystkiego i - jak się okazuje - wcale nie trzeba wydawać fortuny, by znaleźć modne buty sportowe, które nadają się nie tylko do codziennych aktywności fizycznych, ale uzupełnią też nasze codzienne stylizacje.

Prawdziwym hitem sezony wiosna lato 2020 są sneakersy z siatki. Są ultralekkie i wygodne, dlatego cieszą się tak dużą popularnością. W swojej ofercie ten model butów ma marka Adidas, ale podobny model znajdziemy również w Lidlu. Zobaczcie sami!

Modne sneakersy z Lidla kupimy już za 49 zł!

Sneakersy z Lidla cieszą się coraz większą popularnością. Są lekkie, wygodne, a wzory nie odbiegają od tych, które w swojej ofercie mają topowe marki sportowe. Szare sneakersy z siatki, które kosztują 49 zł z powodzeniem wykorzystamy w codziennych stylizacjach. Idealnie pasują do dresów, jeansów, szortów i spódnic. Co więcej mają amortyzującą podeszwę i cholewkę z przepuszczającej powietrze tkaniny mesh, dzięki czemu zapewniają komfort noszenia.

Sami zobaczcie! Te buty prezentują się świetnie!

Szare sneakersy z Lidla wykonane z siatki kosztują 49 zł i kupimy je w sklepie internetowym marki.

Sneakersy z Lidla doskonale sprawdzą się do codziennych aktywności fizycznych. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę ze sportem i nie chcecie wydawać fortuny na buty - ten model jest zdecydowanie dla Was!

Sportowe sneakersy w szarym kolorze znajdziemy też w ofercie marki Adidas. Proste modele z siatki kupimy już od 199 zł. Poniżej modele Tubular i Pharrell Williams.