Smutny widok na nowym grobie Jerzego Połomskiego. Dziś obchodziłby 90. urodziny

Jerzy Połomski zmarł 14 listopada, pozostawiając w smutku całe polskie środowisko artystyczne. 23 listopada odbył się pogrzeb artysty. Msza święta miała miejsce o godzinie 11:30 w kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Połomski spocznie na Starych Powązkach. W mediach pojawiają się kolejne wspomnienia związane z muzykiem. Jednym z nich jest ostatnia wypowiedź Haliny Frąckowiak, która w bardzo smutnych słowach opisała ostatnie lata życia piosenkarza. Halina Frąckowiak o ostatnich latach życia Jerzego Połomskiego Halina Frąckowiak od lat przyjaźniła się z Jerzym Połomskim . Kiedy piosenkarz trafił do Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, także próbowała utrzymywać relację. Niestety było to niemożliwe ze względu na zachowanie samego Połomskiego. Frąckowiak zauważyła, że autor "Bo z dziewczynami" po prostu odciął się od przyjaciół. Unikał kontaktu, nie odbierał telefonów i nie oddzwaniał. Piosenkarka po raz ostatni widziała się z Połomskim jeszcze zanim zamieszkał w Skolimowie. - Przez ostatnie dwa lata nie miałam z nim kontaktu. Unikał ludzi. Zastanawiałam się, co się z nim dzieje, dzwoniłam do niego, ale się nie dodzwaniałam. Nie odbierał. Był uroczy, pełen wdzięku i nie musiał się niczym krępować. Myślę, że to był czas, kiedy stronił od ludzi. Trochę wcześniej, zanim zamieszkał w Skolimowie, widziałam się z nim na koncercie - ujawniła w rozmowie z "Super Expressem". Zobacz także: Pogrzeb Jerzego Połomskiego. Znane są szczegóły ostatniego pożegnania artysty W swojej wypowiedzi Halina Frąckowiak bardzo ciepło wyraziła się o Jerzym Połomskim, doceniając jego kulturę osobistą oraz piękną osobowość. Podkreśliła, że na pewno weźmie udział w pogrzebie artysty. - Jerzy był cudownym człowiekiem. Trzeba mu składać...