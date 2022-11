Pogrzeb Jerzego Połomskiego. Znane są szczegóły ostatniego pożegnania artysty

Wojciech Młynarski zmarł w środę 15 marca. Miał 76 lat. O jego śmierci poinformowały za pomocą mediów społecznościowych jego dzieci: Paulina, Agata i Jan. Wojciech Młynarski zmagał się z problemami zdrowotnymi już od kilku lat. W maju 2014 roku trafił do szpitala z ostrym bólem serca. Od tego momentu jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, szczególnie ostatnie 15 miesięcy jego życia należało do najtrudniejszych... ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy pożegnały Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Wojciecha Młynarskiego? Pogrzeb odbędzie się dziś - 24 marca, Wojciech Młynarski zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. (...) uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego odbędą się 24 marca (piątek) o godzinie 13.40 w Kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie (ul. Powązkowska 14). Urna z prochami zostanie odprowadzona i pochowana w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Księga kondolencyjna zostanie wystawiona w dniach 22 i 23 marca (środa i czwartek) w Ratuszu na Placu Bankowym 3/5 w Warszawie. WIĘCEJ: Wojciech Młynarski nie żyje. Na co zmarł? "Mieliśmy sytuacje, w których tata walczył o życie" Agata Młynarska pożegnała tatę we wzruszającym wpisie! Co napisała? Rodzina Młynarskiego jest bardzo utalentowana. Kim są jego dzieci i byłe partnerki? ZDJĘCIA​ Kim był Wojciech Młynarski? Wojciech Młynarski to znany poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek, a także tłumacz, znany przede wszystkim z autorskich recitali, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Napisał takie piosenki jak "Jesteśmy na wczasach", "Róbmy swoje" czy "Nie ma jak u mamy", "Jeszcze w zielone gramy", "Niedziela na głównym"....