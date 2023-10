Gdy Andrzej Duda wygrał pierwsze wybory prezydenckie, głośno zrobiło się nie tylko o nim, ale też o jego córce. Początkowo nie znikała z pierwszych stron gazet, ale już od jakiegoś czasu pojawiają się o niej tylko znikome informacje. Co zatem dzieje się dziś u córki prezydenta?

W sierpniu tego roku informowaliśmy, że dawno niewidziana Kinga Duda pojawiła się na defiladzie. Był to pierwszy raz od naprawdę długiego czasu, gdy kamery uchwyciły córkę prezydenta. Kiedyś temat Kingi Dudy był głównym tematem w polskiej prasie. Chociaż sporo mówiło się o jej pierwszych zawodowych osiągnięciach, największe zaciekawienie budziło jej życie prywatne.

Co się dzieje z Kingą Dudą EOS

Sama Kinga od początku jednak nie miała w zwyczaju udzielać się w mediach społecznościowych czy w wywiadach. Na tyle starała się unikać prasy, że w końcu w pewnym momencie przestały pojawiać się o niej jakiekolwiek nowe informacje. Teraz Pudelek podzielił się garstką nowych ciekawostek.

Jak możemy się więc dowiedzieć, w 2020 roku Kinga trafiła na prestiżowy, prawniczy staż w Londynie. Po nim rozpoczęła pracę w grupie adwokatów Maruta Wachta, gdzie zajmuje się kontraktami IT oraz sporami sądowymi i arbitrażowymi. Wygląda więc na to, że w życiu zawodowym córki prezydenta wszystko układa się w jak najlepszym porządku.

Inaczej sprawy mają się jednak przedstawiać, jeśli chodzi o jej życie prywatne, a dokładniej uczuciowe. Wcześniej było wiadomo, że Kinga jest szczęśliwie zakochana, a z nieoficjalnych informacji wynikało, że para ponoć nawet planowała ślub. Teraz, jak zdradził Pudelek, związek ten ma być już historią. Do rozstania miało dojść w 2020 roku.

Kinga ciągle wyjeżdżała - była w Stanach, Londynie, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Zaczęły im się rozmijać plany i uznali, że to nie ma sensu. Z tego co wiem, ona z nikim się teraz nie spotyka i skupia się na karierze

- mówił w 2021 roku informator Pudelka.