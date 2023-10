Lenka Klimentowała opublikowała w sieci krótką relację, w której ogłosiła wielkie zmiany. Zaledwie kilka miesięcy temu Jan i Lenka Klimentowie zostali rodzicami, a później okazało się, że planują przeprowadzkę do własnego mieszkania. Teraz z kolei tancerka zwróciła się do swoich fanów i nie ukrywała smutku informując o ważnym i trudnym dla niej dniu...

Lenka Klimentowa zdradziła, co się stało!

W ostatnich miesiącach w życiu Jana i Lenki Klimentów dzieje się naprawdę sporo. Kilka miesięcy temu Lenka Klimentowa urodziła syna, który stał się oczkiem w głowie tancerki i jej męża. Szybko okazało się, że przed parą kolejne ważne wydarzenie- remont nowego mieszkania i wielka przeprowadzka. I chociaż Lenka Klimentowa jest zachwycona swoim nowym królestwem to żegnając się z dotychczasowym mieszkaniem nie ukrywała swojego smutku.

Jesteśmy w starym mieszkaniu, gdzie jest totalnie pusto. Teraz chłopaki przenoszą wszystko, co jest nasze do samochodu i wyjeżdżamy stąd. Ja już się popłakałam, poryczałam od rana. Wiedziałam, że będzie mi smutno, ale nie wiedziałam, że będę aż tak przeżywać to wszystko. Jednak tutaj byliśmy okokło 11 lat więc to jest naprawdę kawał życia- mówiła wzruszona Lenka podczas nagrania na instaStories. Tak mi smutno dziś... Ale coś się kończy, coś zaczyna- dodała w opisie.