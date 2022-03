Smutna Joanna Opozda na zdjęciu z synkiem: "Lepszego świata nie ma..."

Joanna Opozda i Antoni Królikowski niedawno zostali rodzicami, a niedługo później w sieci pojawiły się plotki o rozstaniu aktorskiej pary. Fani małżonków są zaskoczeni i rozczarowani zachowaniem swojego ulubieńca i wciąż domagają się wytłumaczenia. Antoni Królikowski w swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z małym Vincentem, a obserwatorzy grzmią w komentarzach. W moich oczach straciłeś zbyt wiele - piszą zbulwersowani fani. Czy Antek Królikowski odniesie się do zarzutów zdrady żony? Antoni Królikowski na zdjęciu z synem: "Przede mną najtrudniejsza z ról" Joanna Opozda i Antoni Królikowski 22 lutego zostali rodzicami małego Vincenta. W mediach społecznościowych młodych rodziców pojawiły się wzruszające wpisy oraz pierwsze zdjęcia. Niedługo później pojawiły się niepokojące doniesienia, że Joanna Opozda i Antoni Królikowskie rozstali się jeszcze przed narodzinami syna. Co więcej, okazało się, że aktor jest już w związku z inną kobietą. Zaniepokojeni fani zaczęli dopytywać, czy plotki są prawdziwe, jednak żadne z małżonków nie zdecydowało się skomentować sprawy. Antoni Królikowski zdecydował się pokazać zdjęcie z małym Vincentem, a poruszeni wiadomościami o rozstaniu aktora z Joanną Opozdą fani, zaczęli pouczać go pod zdjęciem: - Odpowiedzialność to takie trudne słowo. Make it not show the pictures. (tłum. zrób to a nie pokazuj zdjęcia). Powodzenia w ojcowskiej roli. Ten angaż jest najważniejszy. - napisała jedna z fanek. - Przede mną najtrudniejsza z ról. Zdaje sobie z tego sprawę. Jednak najważniejsze to w tym wszystkim to pozostać sobą. Trzymajcie kciuki ✌️🐰 - odpowiedział Antoni Królikowski. ...