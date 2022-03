Wiadomość o rozstaniu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, którą opublikował w piątek 25 lutego portal Pudelek.pl, zszokowała fanów pary. Biorąc pod uwagę to, że wzięli ślub w sierpniu 2021 roku i powitali właśnie na świecie swoje pierwsze dziecko, początkowo trudno było uwierzyć w te doniesienia. Jednak z czasem pojawia się coraz więcej głosów, które mówią o tym, że gwiazdy nie są już razem. Warto przypomnieć, że Joanna Opozda nie zaprzeczyła plotkom. Teraz nowe InstaStory opublikował Antek Królikowski. Odniósł się do informacji? Antek Królikowski w nowym wpisie: "To wszystko przez Atlantyk" Ostatnia aktywność w mediach społecznościowych Antka Królikowskiego wskazuje na to, że jak na razie aktor nie zamierza komentować zamieszania, które wybuchło wokół jego życia prywatnego. W ciągu kilku godzin mąż Joanny Opozdy opublikował wpis dotyczący sytuacji na Ukrainie. Teraz zaś nawiązał do nowego reality show TVN pt. "Przez Atlantyk". Warto przypomnieć, że Antek bierze w nim udział m.in. z pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim, Liroyem, Natalią Przybysz i Renatą Kaczoruk. Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się przed narodzinami syna?! Szokujące doniesienia mediów Już niebawem zobaczycie, co... wydarzyło się na tym statku. Pamiętajcie, to nie była moja wina. To wszystko przez Atlantyk - powiedział Antek. W mediach pojawia się coraz więcej sygnałów mówiących o tym, że chociaż Joanna Opozda właśnie urodziła pierwsze dziecko , to nie jest już z Antkiem Królikowskim. Aktorka udzieliła komentarza w tej sprawie w rozmowie z redakcją Party.pl, nie zaprzeczając doniesieniom przekazanym przez portal Pudelek.pl. Zobacz także: Joanna Opozda rozstała się z Antonim...